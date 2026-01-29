В Дагестане госслужащих подозревают в махинациях с госзаказом на 100 млн рублей

В отношении главного специалиста минстроя Дагестана, представителей подрядной организации, и должностных лиц Дирекции по реализации инфраструктурных программ в зависимости от роли каждого возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог», ч. 3 ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Своими действиями они причинили бюджету ущерб на 100 млн руб. Об этом сообщает в пресс-служба Следственного комитета России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, сотрудник министерства строительства Дагестана, проводя проверку восстановления дороги после реконструкции канализационных сетей в Хасавюрте, умышленно внес в заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации заведомо ложные сведения. При этом ему было известно, что подрядчик не выполнил необходимые работы.

Согласно контракту, подрядная организация должна была восстановить асфальтовое покрытие общей площадью свыше 87 тыс. кв. м, но не сделала этого, оформив фиктивные акты приемки. Тем самым из бюджета было похищено более 100 млн руб.

В ходе расследования проведены обыски, фигуранты задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Наталья Белоштейн