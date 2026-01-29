Минкульт Татарстана проведет конкурс эскизов памятника Аязу Гилязову

Министерство культуры Татарстана планирует провести открытый творческий конкурс на лучший эскизный проект памятника народному писателю республики Аязу Гилязову. Соответствующий проект приказа проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, памятник планируют установить на территории входной группы Набережночелнинского татарского драматического театра имени Аяза Гилязова. В эскизном проекте рекомендуется представить фигуру писателя в полный рост.

Участие в конкурсе смогут принять профессиональные скульпторы. Победителя определит конкурсная комиссия, в которую войдут представители Министерства культуры Татарстана, Набережночелнинского татарского драмтеатра, исполнительных комитетов Казани и Набережных Челнов, а также деятели культуры республики.

Конкурс предполагается провести с 5 февраля по 5 апреля.

Аяз Мирсаидович Гилязов — народный писатель Республики Татарстан, автор ряда знаковых произведений татарской литературы XX века. Он родился в 1928 году в Сармановском районе Татарстана, был репрессирован и реабилитирован, а в 2002 году скончался в Казани.

Анна Кайдалова