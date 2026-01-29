Губернаторская премия для талантливой саратовской молодежи увеличена вдвое

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин обозначил поддержку одаренных молодых людей в качестве одного из приоритетов региональной молодежной политики. Как заявил глава региона, создание условий для самореализации нового поколения является ключевой задачей.

Фото: t.me / busargin_r Губернаторская премия для молодежи составит 50 тыс. руб. в 2026 году

В развитие этого курса было принято решение о более чем двукратном увеличении размера ежегодной губернаторской премии для талантливой молодежи. Теперь ее сумма составит 50 тыс. руб. Первые выплаты по новому тарифу запланированы по итогам этого года.

Господин Бусаргин добавил, что саратовская молодежь демонстрирует высокие результаты на всероссийских и международных конкурсах. Реализация молодежных проектов и инициатив, значительная часть которых носит социальную направленность, уже позволила привлечь в область внешнее финансирование на сумму около 120 млн руб.

Отдельным и приоритетным направлением работы губернатор назвал всестороннюю поддержку участников специальной военной операции.

Нина Шевченко