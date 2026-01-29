В Новороссийске проведут учебные стрельбы

Завтра, 30 января, в акватории морского порта Новороссийска проведут учебные стрельбы с дежурными силами ВМБ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

Проведение учений запланировано на период с 14:00 до 16:00 мск. В это время будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Во время проведения учений в акватории Новороссийска запрещается движение плавательных средств и маломерных судов. Ограничения распространяются также на подводные работы и водолазные спуски.

Алина Зорина