За сутки при атаках на Белгородскую область один мирный житель погиб и один ранен

За прошедшие сутки ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области с применением не менее 28 беспилотников и 14 боеприпасов. В результате погиб один человек, еще один получил ранения. Повреждены объекты инфраструктуры, шесть автомобилей и два частных дома. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ежедневной сводке.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Мешковое и Новая Таволжанка атакованы 13 беспилотниками, семь из которых были сбиты и подавлены. В селе Новая Таволжанка в результате ударов двух дронов по автомобилю погиб мужчина. Впоследствии стало известно, что это 34-летний сотрудник МЧС Владимир Мартынюк. Транспортное средство повреждено. В Шебекине повреждены автомобиль, объект инфраструктуры и помещение на территории предприятия.

В Волоконовском округе атакам трех беспилотников подверглись поселок Пятницкое, села Погромец и Грушевка. В селе Погромец в результате удара FPV-дрона по движущемуся автомобилю был ранен мужчина. После оказания медицинской помощи он отпущен на амбулаторное лечение. Автомобиль поврежден, также вследствие детонации дрона пострадал частный дом. В поселке Пятницкое поврежден автомобиль, в селе Грушевка — частный дом.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области пострадали четыре человека, в том числе семилетняя девочка.

Анна Швечикова