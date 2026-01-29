Министр здравоохранения Кубани проводит аттестацию руководителей больниц

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов сегодня проводит аттестацию руководителей четырех медицинских учреждений. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Аттестацию проходят руководители Сочинского медицинского колледжа, Ейского кожно-венерологического диспансера, городской поликлиники №3 в Краснодаре и городской поликлиники №10 краевой столицы.

«Ъ-Кубань» писал, что министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов находится на рабочем месте и продолжает выполнять свои служебные обязанности. Информацию подтвердили после того, как «Ъ» со ссылкой на силовые структуры сообщил, что в министерстве здравоохранения региона 27 января проводились следственные действия, сотрудники правоохранительных органов обыскивали кабинет руководителя ведомства.

Алина Зорина