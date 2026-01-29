Краснодар вошел в топ-3 городов РФ по запуску новых проектов жилья в 2025 году

Застройщики Краснодара в 2025 году запустили 1,9 млн кв. м новых жилых проектов, увеличив показатель на 33% по сравнению с предыдущим годом. Город занял второе место в рейтинге среди городов-миллионников. Такие данные предоставило агентство «Движение.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Однако аналитики фиксируют строительный бум на фоне рекордного количества нераспроданного жилья. Доля непроданных квартир в новостройках со сроком сдачи до конца 2025 года в Краснодаре достигла 61%, что на 26 процентных пунктов превышает показатель предыдущего года. По этому параметру город возглавил антирейтинг.

Лидером по запуску новых проектов стал Омск с приростом в 126,9%. В то же время в 11 городах, включая Москву, Уфу, Тюмень и Ростов-на-Дону, объемы строительства снизились.

В целом по России в 2025 году девелоперы начали возводить на 11,6% меньше жилья, чем годом ранее. По мнению аналитиков, подобная тенденция может привести к сокращению качественного предложения и сохранению высокого ценового уровня.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре средняя стоимость квартир в домах застройщиков, введенных в эксплуатацию в 2023–2025 годах, достигла 191,5 тыс. руб. за 1 кв. м, что на 27% выше цен предложений от физических лиц — 150,9 тыс. руб.

Никита Бесстужев