В Хорлах среди опознанных жертв атаки ВСУ названа еще одна жительница Крыма

В Хорлах Херсонской области среди опознанных жертв атаки украинских беспилотников на кафе и гостиницу значится еще одна жительница Республики Крым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Каланчакского муниципального округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет о Зарине Сеттаровой 1993 года рождения, уроженке Армянска. По данным администрации, она работала помощницей ведущей новогоднего вечера в Хорлах, у нее остались муж и дочь.

Обновленный список погибших был опубликован 28 января на сайте губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. По итогам проведенных экспертиз опознаны 15 мирных жителей.

Ранее, 4 января, в Армянске состоялась церемония прощания с Ириной Дягилевой, ведущей новогоднего праздника в Хорлах. Ее гибель также связана с атакой беспилотников.

В новогоднюю ночь дроны украинских вооруженных сил атаковали кафе и гостиницу на черноморском побережье в Хорлах. По словам главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо, погибли 24 человека, включая ребенка, свыше 50 получили ранения. В зданиях вспыхнул сильный пожар, многие жертвы погибли в огне. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (о террористическом акте).

Как писал «Ъ-Кубань», в медицинских учреждениях Крыма продолжают лечение двое раненных при атаке ВСУ на село Хорлы в Херсонской области — ребенок и взрослый.

Никита Бесстужев