Для уборки Краснодара от снега подготовили 88 единиц техники

Власти Краснодара готовятся к ожидаемому на выходных снегопаду с дождем и заморозками. Городские службы привели в режим повышенной готовности всю технику для борьбы с непогодой: на дорогах готовы работать 88 единиц техники, включая 36 комбинированных машин, грейдеры, самосвалы и погрузчики. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, особое внимание уделят маршрутам школьных автобусов. У мостов и путепроводов будет дежурить спецтехника для своевременной обработки дорог. В запасе находится более 7 тыс. т песко-соляной смеси.

Для очистки тротуаров, пешеходных переходов и остановок увеличили число специалистов до 650 человек днем и до 120 ночью. Более 2,5 тыс. контейнеров наполнили противогололедной смесью.

Управляющим компаниям и ТСЖ направили письма о необходимости готовности к непогоде. Сегодня их дополнительно оповещают по телефону и напоминают о возможности аренды снегоуборочной техники.

Краснодарское транспортное управление подготовило 10 комбинированных дорожных машин и пять снегоочистителей для трамвайных путей. Наготове техника для очистки стрелочных переводов и контактной сети от обледенения.

К откачке воды готовы 35 машин и 17 мотопомп. Служба спасения при необходимости развернет два пункта обогрева. По словам мэра, при сильном снегопаде сотрудники администрации и подведомственных учреждений выйдут расчищать дорожки возле своих зданий.

«Уверен, предприятия обеспечат своевременную уборку прилегающих территорий. Дал поручение коллегам еще раз проработать этот вопрос с хозяйствующими субъектами. Волонтеры также готовы помочь тем, кому необходимо»,— заявил Евгений Наумов.

Алина Зорина