17 км дорог в Саратове отремонтируют до конца августа за 450 млн руб.
В Саратове определился подрядчик для масштабного ремонта региональных дорог, находящихся под управлением министерства дорожного хозяйства. Стоимость работ изначально составляла 471,6 млн руб., но в ходе торгов снизилась до 450,3 млн руб. По данным ЕИС «Закупки», на эту сумму отремонтируют 17,2 км дорог до 31 августа текущего года.
На ремонт дорог в Саратове потратят 450 млн руб.
Фото: Нина Шевченко
В список ремонтируемых участков входят 15 дорог, включая магистрали Шехурдина, Ново-Астраханское шоссе, проспект 50 лет Октября, Соколовая и Большая Горная. В торгах участвовали две компании, победу одержало ООО «Гелиос» из Пензы, которое ранее обслуживало 77 км дорог в Саратове.
В 2024 году деятельность подрядчика по ремонту улицы Чернышевского вызвала критику со стороны депутатов городской думы.
ООО «Гелиос» зарегистрировано 1 апреля 2013 года в Пензе. Компания действует в сфере эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей. Генеральным директором с 19 января 2024 года является Михаил Русяев. Единственным учредителем с долей 100% выступает Людмила Русяева. В 2024 году выручка ООО «Гелиос» составила 1,03 млрд руб. Чистая прибыль — 66,3 млн руб. Компания участвовала в 76 закупках на сумму 5,9 млрд руб., заключила 79 контрактов на аналогичную сумму.