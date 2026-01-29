На Дону потребление антидепрессантов выросло на 50% за пять лет

Потребление антидепрессантов жителями Ростовской области за пять лет увеличилось вдвое. Об этом сообщают «Ведомости. Юг» со ссылкой на данные исследования аналитической компании DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Анализ охватил период 10 месяцев 2025 года и аналогичные периоды прошлых лет.

Объемы продаж в упаковках увеличились вдвое — с 234,9 тыс. единиц в 2021 году до 476,7 тыс. единиц в 2025 году. В денежном выражении показатель вырос с 107,7 млн руб. до 420,7 млн руб.

Максимальный прирост продаж отмечен в 2022 году — на 90% в рублевом эквиваленте и на 49% в упаковках. В последующие годы темпы роста замедлились, однако восходящая динамика сохранилась: в 2023 году рост составил 23% в рублях и 15% в упаковках, в 2024 году — 27% в рублях и 3% в упаковках, а в 2025 году — 31% в рублях и 16% в упаковках.

Наиболее востребованными препаратами в Ростовской области стали «Велаксин», «Триттико» и «Ципралекс» — 30% от всех расходов жителей региона на антидепрессанты. Популярностью пользуются и «Феварин» и «Селектра».

Наталья Белоштейн