На Дону потребление антидепрессантов выросло на 50% за пять лет
Потребление антидепрессантов жителями Ростовской области за пять лет увеличилось вдвое. Об этом сообщают «Ведомости. Юг» со ссылкой на данные исследования аналитической компании DSM Group.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
Анализ охватил период 10 месяцев 2025 года и аналогичные периоды прошлых лет.
Объемы продаж в упаковках увеличились вдвое — с 234,9 тыс. единиц в 2021 году до 476,7 тыс. единиц в 2025 году. В денежном выражении показатель вырос с 107,7 млн руб. до 420,7 млн руб.
Максимальный прирост продаж отмечен в 2022 году — на 90% в рублевом эквиваленте и на 49% в упаковках. В последующие годы темпы роста замедлились, однако восходящая динамика сохранилась: в 2023 году рост составил 23% в рублях и 15% в упаковках, в 2024 году — 27% в рублях и 3% в упаковках, а в 2025 году — 31% в рублях и 16% в упаковках.
Наиболее востребованными препаратами в Ростовской области стали «Велаксин», «Триттико» и «Ципралекс» — 30% от всех расходов жителей региона на антидепрессанты. Популярностью пользуются и «Феварин» и «Селектра».