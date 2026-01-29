Право на землю

Арбитражный суд апелляционной инстанции подтвердил решение Арбитражного суда Дагестана от 10 июля 2025 года и окончательно вернул республике 256 га земель в селе Джалган Дербентского района. Министерство имущественных и земельных отношений Дагестана совместно с прокуратурой республики подали иск, который суд удовлетворил полностью, сообщает пресс-служба регионального минимущества. Глава Дагестана Сергей Меликов лично контролировал весь процесс возврата этих ценных сельскохозяйственных угодий.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В 2016 году правительство Дагестана передало участок из республиканской собственности в муниципальную — администрации села Джалган. Тем самым оно проигнорировало права постоянного землепользователя — ГУП «им. Карла Маркса». Позже власти республики отменили это распоряжение, однако администрация села все равно провела аукцион и сдала землю в аренду на 49 лет коммерческой фирме, которая затем передала ее третьим лицам в субаренду. Прокуратура выявила нарушения во время проверки земельного законодательства в 2022 году и уже тогда добилась признания аукциона и договора аренды недействительными.

Суд не только вернул землю государству, но и обязал расторгнуть все договоры аренды и субаренды, а также снести незаконные постройки на участке. Минимущества Дагестана назвало это решение частью системной работы по наведению порядка в земельно-имущественной сфере. Прокуратура и министерства выразили взаимную благодарность за защиту интересов республики.

Решение суда усиливает позиции властей Дагестана в спорах за прибрежные территории Дербентского района, где развивается Каспийский прибрежный кластер — туристско-рекреационный проект на 228 га общей площади, включая 133 га благоустройства. Ранее минимущества Дагестана выиграло отдельный иск за 10 га в особой экономической зоне ОЭЗ, которые с октября 2023 года закрепили за государством для строительства объектов кластера.

Станислав Маслаков