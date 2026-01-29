Скончался чемпион мира по акробатике Василий Скакун

Федерация гимнастики России 28 января 2026 года сообщила о смерти легендарного ставропольского спортсмена, тренера и ученого Василия Александровича Скакуна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ставрополя Фото: Пресс-служба мэрии Ставрополя

Василий Скакун навсегда вписал свое имя в историю спортивной акробатики как чемпион мира 1974 года и первый обладатель Кубка СССР по этому виду спорта в 1965 году. Он родился в 1944 году в селе Петровском (ныне Светлоград). В 1963 году он выполнил норматив мастера спорта, а в 1973-м удостоился звания заслуженного мастера спорта СССР. Василий Скакун окончил Ставропольский педагогический институт в 1971 году по специальности физическое воспитание и вскоре ушел из большого спорта, чтобы посвятить себя тренерской работе.

В роли наставника Василий Скакун добился уникальных успехов: его воспитанники завоевали 19 титулов абсолютных чемпионов мира — рекорд, который никто не побил. Школа акробатики в Ставрополе под его руководством подготовила 13 (по другим данным, 11) заслуженных мастеров спорта, 31 мастера международного класса и около 150 мастеров спорта СССР и России. Ученики Скакуна доминировали на всех чемпионатах мира по акробатике и прыжкам на акробатической дорожке, десятки раз брали золото и устанавливали мировые рекорды. Среди них Людмила Громова, Валентина Завалий, Алексей Крыжановский, Александр Рассолин.

Василий Скакун внес революцию в тренировочный процесс, изобретя знаменитую акробатическую дорожку с упругой основой еще в 1972 году и запатентовав ее в 1988-м. Всего он получил 15 патентов на изобретения и написал 230 научных работ по гимнастике. Кандидат педагогических наук, заслуженный тренер СССР (1981) и РСФСР (1978), заслуженный работник физической культуры РФ (1997), он возглавлял ДЮСШОР Ставрополя, стал вице-президентом Федерации спортивной акробатики России и Европы, а также основал Академию здорового образа жизни и международный турнир «Звезды прыжков». Почетный гражданин Ставрополя и Светлограда проводил оздоровительную работу с людьми среднего и пожилого возраста.

Пресс-служба Федерации гимнастики России подчеркнула: вклад Скакуна в акробатику и гимнастику невозможно переоценить. Родные и спортивное сообщество скорбят, о времени и месте прощания сообщат позже.

Станислав Маслаков