Блокнот гурмана

Январь на ресторанном ландшафте — традиционно месяц тишины. Бойко прошли новогодние каникулы, мы снова включаемся в будничные ритмы и гораздо реже заглядываем в кафе и рестораны. Но для рестораторов этот месяц полон активности. Они, пользуясь небольшой передышкой, приводят в порядок дела, а еще — открывают новые проекты.

Фото: Ресторан Pastrama Mama

Новое мясное бистро Pastrama Mama

Под крышей мясного бистро Pastrama Mama объединились гастрономические традиции Нью-Йорка и Тель-Авива. В основу концепции заведения легла набравшая популярность философия «новой искренности»: во главу угла ставятся не вышколенный персонал и накрахмаленные скатерти, а самая суть гастрономии — качественные продукты, живой огонь, неспешное и вдумчивое приготовление блюд.

На первых ролях в Pastrama Mama блюда из мяса. Здесь пастрами и ребра маринуют и коптят на вишневом дыму около 10 часов. Свиные ребра подают с хрустящей корочкой bark и пряным рубом, а пастрами-стейк готовят по нью-йоркской технологии: с маринованием, обработкой паром, копчением и финальной обжаркой на живом огне.

За тель-авивское направление в меню отвечают несколько видов хумуса, копченый бабагануш, мухаммара с кедровым орехом, карпаччо из овощей pastrami-smoke. На завтрак можно заказать блюда под девизом «Утро у мамы», например, шакшуку BBQ с легким дымным акцентом или нью-йоркский бейгл с тахини.

Интерьер поручили дизайнеру Анне Гарагуле, которая эффектно соединила raw-эстетику с винтажными элементами — состаренными зеркалами, коврами, лепным декором, а также стеллажами-буфетами и стульями «под старину».

Фото: «Астория»

Велнес-меню в «Астории»

В январе гостиная «Ротонда» в гостинице «Астория» обновляет велнес-меню Just for You. Новые позиции запускаются одновременно во всех отелях сети Rocco Forte Hotels, но при этом концепция адаптируется под локальный гастрономический контекст.

Велнес-меню Just for You «Астория» разрабатывает в сотрудничестве с одноименным проектом доктора Ирины Почитаевой, за плечами которой более 20 лет в сфере здорового питания. Шеф-повар гостиницы Франсуа Кантен вместе с шеф-поваром проекта Just for You Романом Андроповым создают блюда вместе с приглашенным диетологом диетолога. В фокусе их внимания — низкокалорийные блюда без глютена и лактозы, с низким содержанием сахара. Даже десерт от шеф-кондитера гостиницы Екатерины Желваковой — ванильно-лаймовый пудинг из тапиоки на кокосовом молоке с манго, мятой и песочным тюилем, повторяющим рисунок стеклянного купола в историческом Зимнем саду «Астории»,— содержит всего 99 ккал.

Впрочем, выбирая блюда, можно не утруждать себя подсчетом калорий: в среднем блюда содержат около 300 калорий. В числе лидеров по калоражу — жареный цыпленок с теплым салатом из красного киноа, грибов и томатов черри, микс-салатом и куриным жу (595 ккал).

Здоровое питание по версии «Астории» — это крудо из красного тунца с мангово-лаймовым желе и соусом понзу и суп из мускатной тыквы с кокосом, попкорном из сорго и жареными пряными кешью. Филе атлантического сибаса готовят на пару и сервируют с пюре из сладкого картофеля и ризотто из сорго со шпинатом. В пару к муссу из авокадо с лаймом выбрали клубничный тартар, украсив блюдо глазурью из шоколада руби и поместив его на песочное сабле с финиковой пастой.

Фото: Cosmos Hotel Group

«Гастроли блюд» на невских берегах

В отелях Cosmos Selection Nevsky Royal St. Petersburg и Cosmos St. Petersburg Pulkovo Airport запустили новое меню под названием «Гастроли блюд». В основе концепции — мотив гастрономического путешествия по России.

В первом гастрольном туре представлены шесть позиций, раскрывающие кулинарные традиции шести российских городов и регионов — Карелии, Мурманска, Владикавказа, Сочи, Алтая и Казани. Одним из самых известных локальных специалитетов Карелии по праву считается калитка — главная гастрономическая гордость «Края тысячи озер». Мурманск гордится салатом с печенью трески из Баренцева моря, а морковные чипсы — отсылка к суровому климату Заполярья, где свежие овощи в цене, а их хранение и приготовление в условиях затяжной зимы требуют изобретательности.

На контрасте звучит гастрономический дуэт из Сочи: черноморские мидии в соусе из сладких томатов. Кубанские томаты впитали в себя щедрое тепло южного солнца, а морепродукты навевают воспоминания о безмятежном пляжном отдыхе.

Владикавказ представлен традиционным супом лывжа — символом многовекового уклада, где еда объединяла семью и была источником силы. Алтайские пельмени с мясом марала и моченой брусникой олицетворяют богатство горной тайги и даров леса. А азу по-татарски рассказывает историю Казани, где традиции тюркских кочевников сочетаются с русским укладом и национальными особенностями русской кухни.

Фото: Regions

«Парадоксальный» сет в ресторане Regions

Ресторан Regions изначально поставил себе задачу познакомить петербуржцев с региональной российской гастрономией. Шеф-повар заведения Максим Ражев взялся за дело всерьез, исколесив полстраны и изучив сотни рецептов.

Свой новый сет «Анатомия парадокса» он посвятил не отдельно взятому региону, а философии продукта. Шеф-повар Regions решил создать сет, где привычное перестает быть очевидным, классика получает небанальное прочтение, а простое оказывается глубже, чем кажется.

«Здесь вкус не про комфорт, а про внимание и наблюдение. Трюфель говорит не о роскоши, а о ценности простого. Соленья выходят за рамки закуски и становятся разговором о времени. Солянка меняет форму, но сохраняет свою идею — плотность и концентрацию вкуса»,— комментирует Максим концепцию нового сета.

Ингредиенты блюд на тот раз решили не указывать: шеф зашифровывает их в ассоциативных названиях, а меню предстает в виде ребуса. Например, под названием «Переосмысление канона» скрывается киевская котлета с крабом, «Зарождение идеи» представляет собой ржаную калитку с грибным кремом, крымским черным трюфелем и грибным чаем в золотой обертке.

И так можно разгадывать каждый из восьми предлагаемых курсов: шеф предлагает смотреть внимательнее, чувствовать тоньше и делать выводы — исключительно через собственный вкус.

Фото: Itameshi

Сицилийский вечер в Itameshi

Под занавес месяца, 31 января, ресторан Алексея Алексеева Itameshi принимает у себя сицилийский бранч от Михаила Бобылева, шеф-повара Antonio Bistro (Pinskiy & CO),— ответный визит после предновогоднего бранча в «Севкабель Порту» от Itameshi.

В разгар снежной русской зимы Itameshi зовет нас в вояж на жаркий итальянский остров. На гастрономической карте Италии сицилийская кухня стоит особняком: она сформировалась на пересечении греческой, арабской и испанской культур.

В качестве антипасти Михаил приготовит аранчини с сыром и зеленью и сицилийский салат из апельсинов с лепешкой. Курс «Секонди» — томатный суп с муссом из пармезана. Далее последуют курс «Прима» — паста с морепродуктами, песто и томатами — и цыпленок на гриле с овощами.

Светлана Куликова