Школьница из Ставрополя получит выплату за укусы бездомной собаки
Суд обязал администрацию Октябрьского района Ставрополя выплатить 20 тыс. руб. компенсации девятилетней девочке, пострадавшей от нападения бездомной собаки. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Инцидент произошел в октябре 2024 года на территории Октябрьского района краевой столицы.
По данным ведомства, местные власти не предприняли действенных мер по отлову безнадзорных животных в районе, хотя эта обязанность возложена на муниципалитет.
Для защиты прав несовершеннолетней прокурор подал в суд иск о взыскании компенсации морального вреда с муниципальных властей. Судебная инстанция удовлетворила требования надзорного органа.
Решение суда исполнено в полном объеме. Ребенку выплачена компенсация в размере 20 тыс. руб.