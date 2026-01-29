Жителя Астрахани приговорили к трем годам колонии за оправдание терроризма

Южный окружной военный суд приговорил жителя Астрахани к трем годам колонии общего режима за публичное оправдание деятельности запрещенных в России террористических организаций. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Астраханской области.

Суд дал астраханцу три года колонии общего режима за оправдание терроризма

Фото: Южный окружной военный суд

Фото: Южный окружной военный суд

Уголовное дело было возбуждено следственным подразделением регионального УФСБ. Суд установил, что мужчина 1989 года рождения разместил в Telegram материалы, содержащие признаки оправдания террористической деятельности и призывы к экстремизму в отношении Вооруженных сил РФ. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК РФ.

В дополнение к тюремному сроку суд запретил обвиняемому в течение трех лет администрировать сайты в интернете. Противоправная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками ФСБ в ходе работы по борьбе с терроризмом.

