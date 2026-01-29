На Ставрополье за неделю подорожали картофель, томаты и макароны

Северо-Кавказстат зафиксировал рост цен на ключевые продукты в Ставропольском крае за неделю с 20 по 26 января 2026 года. Свежие помидоры лидируют по удорожанию: их средняя цена достигла 268 руб. за килограмм, что на 6,27% превышает показатель предыдущей недели. Картофель также продолжает дорожать — теперь он стоит 52 руб. за килограмм с приростом 3,48%.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вермишель прибавила 2,24% и продается по 123 руб. за килограмм, а макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта подорожали на 2,67% до 127 руб. за килограмм. Капуста свежая белокочанная достигла 35 руб. за килограмм (+1,56%), свежие огурцы — 301 руб. (+1,29%). Эти тенденции подтверждают еженедельный мониторинг Территориального органа Росстата по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Тем временем мясо и молочная продукция подешевели. Говядина упала на 0,22% до 703 руб. за килограмм, свинина снизилась на 0,77% до 463 руб., курица — на 0,81% до 240 руб. за килограмм. Молоко 2,5-3,2% жирности стоит 103 руб. за литр (-0,42%), сливочное масло — 1256 руб. (-0,29%), сыры — 897 руб. (-1,08%). Аналогичные снижения цен на мясо и молоко Росстат отмечает в общероссийской статистике за тот же период: свинина -0,4%, курица и масло -0,3%.

Рост цен на овощи в январе 2026 года продолжается уже несколько недель. С 13 по 19 января помидоры стоили около 253 руб. за килограмм, картофель — 52 руб., капуста — 36 руб., макароны — 127 руб.. Еще раньше, с 1 по 12 января, огурцы взлетели на 27,01% до 291 руб., помидоры — на 22,38% до 236 руб. Общий тренд отражает сезонный фактор: в Ставропольском крае, как и по России, плодоовощная продукция дорожает на 2% еженедельно из-за зависимости от тепличного производства и логистики зимой. Макароны и вермишель растут из-за удорожания пшеницы и энергоносителей, хотя в отдельных обзорах отмечают колебания.

Стандартная корзина с декабря 2025 подорожала с 1873 до 2078 руб. (+11%) за счет овощей. В местных магазинах помидоры доходят до 300 руб., картофель — 55-60 руб. Северо-Кавказстат мониторит 110 товаров еженедельно, данные собирают из 50 торговых точек края.

Станислав Маслаков