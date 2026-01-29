В Дагестане при оказании сопротивления ФСБ ликвидированы двое местных жителей

Сотрудники УФСБ и МВД на территории Карабудахкентского района Дагестана при оказании вооруженного сопротивления ликвидировали двоих местных жителей. В ходе столкновения правоохранители и гражданские лица не пострадали. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Фото: Пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан

По факту происшествия возбуждены уголовные дела по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа» и п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия».

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн