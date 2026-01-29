Глава Ноябрьска и губернатор Ямала обсудили планы по развитию города

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов и глава Ноябрьска Алексей Романов обсудили планы по развитию города, ход реализации текущих проектов и подвели итоги года. В их числе — вопросы строительства соцобъектов и жилья, обновления общественных и дворовых пространств, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Романов и Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Алексей Романов и Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Так, на сегодняшний день в Ноябрьске строится 18 домов, в 2026 году введут 13, однако в рамках расселения аварийного жилья предстоит ликвидировать еще 94 тыс. кв. м ветхих построек. В рамках модернизации коммунальной инфраструктуры за последние семь лет в городе заменили 97 км инженерных сетей — это пятая часть от общей протяженности. Строится блочномодульная котельная на 46 МВт. Кроме того, продолжается строительство трех школ на 2,2 тыс. мест в совокупности, а также работы по благоустройству — в 2025 году преобразили территории 12 домов, в которых проживает 1,2 тыс. ноябрян, а в этом году планируется обновить дворы у 23 домов. В 2026 году запланированы работы по реновации «Ноябрьск Парка». Также завершится строительство новой взрослой городской поликлиники площадью 13 тыс. кв. м.

Добровольцы Ноябрьска активно поддерживают участников специальной военной операции (СВО): в 2025 году волонтеры объединения «ЕдаСпецнаZ» отправили порядка 145 тыс. порций сухпайков, а фонд «Боевое единство» доставил 240 тонн продуктов, медикаментов, средств гигиены и прочих необходимых предметов. Кроме того, активисты отшили и отправили в госпитали и на зону СВО 8,5 тыс. предметов одежды.

Мэр и губернатор также обсудили итоги юбилейного для Ноябрьска года. Дмитрий Артюхов отметил, что команда администрации по итогам 2025 года получила хорошую оценку работы. «Ноябрьск заметно преображается: строятся новые школы, в завершающей стадии возведение самой большой на Ямале поликлиники, в юбилейный год открыли спорткомплекс "Факел". Появляется новое жилье: если еще несколько лет назад основной объем закладывали под переселение из аварийного фонда, то сейчас в город приходят застройщики, которые видят перспективу и строят недвижимость под продажу. Это дает жителям дополнительные возможности для улучшения жилищных условий»,— подчеркнул глава Ямала.

Ирина Пичурина