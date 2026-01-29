В Новороссийске временно ограничат движение из-за акции «Бескозырка»

В Новороссийске 3-4 февраля ограничат движение транспорта в центре города из-за проведения 58-й Всероссийской патриотической акции «Бескозырка». Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Мероприятие пройдет в ночь с 3 на 4 февраля в память об участниках героического десанта под командованием Цезаря Куникова и об образовании плацдарма Малая Земля. Согласно постановлению от 21 января, с 15:00 до 21:00 3 февраля будет ограничено движение всех видов транспорта, кроме общественного, на четырех участках. Это проспект Ленина от улицы Исаева до улицы Молодежной, улица Черняховского от улицы Дзержинского до проспекта Ленина, улица Героев Десантников от проезда к школе № 10 до проспекта Ленина и улица Пионерская от проезда к школе № 10 до проспекта Ленина.

С 21:00 3 февраля до 02:00 4 февраля на тех же участках будет полностью перекрыто движение всех видов транспорта.

«Планируйте, пожалуйста, маршруты передвижения в районах указанных улиц с учетом данной информации», — говорится в сообщении.

Алина Зорина