В ДТП на улице Видова в Новороссийске погиб водитель

В Новороссийске в результате лобового столкновения погиб водитель и пострадали три человека. Авария произошла утром на улице Видова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По предварительным данным, 43-летний водитель LADA Kalina выехал на встречную полосу и столкнулся с BMW. В результате аварии мужчина, управлявший отечественным автомобилем, скончался на месте происшествия.

В больницу доставили супругу погибшего, их несовершеннолетнего ребенка, а также пассажира BMW.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники отдельной роты ДПС Новороссийска, которые регулируют движение транспорта на данном участке дороги. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Алина Зорина