В ДТП на улице Видова в Новороссийске погиб водитель
В Новороссийске в результате лобового столкновения погиб водитель и пострадали три человека. Авария произошла утром на улице Видова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По предварительным данным, 43-летний водитель LADA Kalina выехал на встречную полосу и столкнулся с BMW. В результате аварии мужчина, управлявший отечественным автомобилем, скончался на месте происшествия.
В больницу доставили супругу погибшего, их несовершеннолетнего ребенка, а также пассажира BMW.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники отдельной роты ДПС Новороссийска, которые регулируют движение транспорта на данном участке дороги. Обстоятельства происшествия устанавливаются.