На Кубани в декабре выдали 4,58 тысячи ипотек с господдержкой на 25,1 млрд рублей

Объединенное кредитное бюро зафиксировало в декабре 2025 года резкий рост выдачи льготной ипотеки, по итогам месяца показатели стали максимальными за весь год. Банки оформили 106,84 тыс. кредитов с господдержкой, что на 61% больше, чем в ноябре, и почти в три раза превышает уровень декабря 2024 года. Объем таких выдач достиг 613,92 млрд руб., увеличившись за месяц на 59%, а в годовом выражении — на 203%. На Кубани в последний месяц минувшего года выдали 4,58 тыс. кредитов на 25,1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Средний размер льготного ипотечного кредита в декабре составил 5,75 млн руб., незначительно снизившись по сравнению с ноябрем. При этом средний срок кредитования обновил исторический максимум, достигнув 329 месяцев, или более 27 лет.

По итогам четвертого квартала 2025 года банки выдали 235,74 тыс. льготных ипотек на сумму 1,36 трлн руб., что на 55% больше показателей третьего квартала. В годовом сравнении рост оказался еще более заметным: количество кредитов увеличилось на 132%, объем — на 139%.

Всего за 2025 год россияне оформили 598,35 тыс. субсидированных ипотечных кредитов на 3,44 трлн руб. По сравнению с 2024 годом число выдач сократилось на 4%, тогда как совокупный объем вырос на 3%.

В декабре в число регионов — лидеров по объему льготного ипотечного кредитования вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан. В Москве было выдано 7,89 тыс. кредитов на 68,02 млрд руб., в Подмосковье — 5,75 тыс. на 44,34 млрд руб., в Санкт-Петербурге — 5,84 тыс. на 41,34 млрд руб., в Краснодарском крае — 4,58 тыс. на 25,1 млрд руб., в Татарстане — 3,88 тыс. на 22,24 млрд руб.

Самые крупные средние суммы льготной ипотеки в декабре зафиксированы в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Наиболее длительные сроки кредитования отмечены в Астраханской области, Адыгее, Крыму и Краснодарском крае — почти 29 лет, тогда как самые короткие — в Архангельской области.

Вячеслав Рыжков