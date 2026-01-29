Суд на Урале приступил к рассмотрению дела производителей нелегального алкоголя

Городской суд Первоуральска приступил к рассмотрению уголовного дела о производстве и хранении немаркированного алкоголя на территории Свердловской области, сообщили в пресс-службе судов региона. По версии обвинения, ими занимались М. Вердиев, Э. Агаев и Э. Шукуров, которые входили в состав организованной преступной группы, действовавшей с ноября 2024 по июль 2025 года.

Согласно данным следствия, группа без лицензии организовала цех по розливу спиртного в селе Новоалексеевка на территории промбазы «Изумруд». Готовая продукция, не имеющая акцизных марок, хранилась на складах «Логистика Урала» в Екатеринбурге и «База комплектации» в Березовском. Ущерб государству от деятельности группы оценивается более чем в 7 млн руб., что квалифицируется как особо крупный. На первом заседании подсудимые признали свою вину по обвинению в организации незаконного производства и хранения алкоголя с целью сбыта по пп. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.

В июле силовики в Екатеринбурге задержали Элвина Шукурова, которому было предъявлено обвинение по п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ. По ходатайству следствия его отправили в СИЗО.

Ирина Пичурина