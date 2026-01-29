Первый заместитель главы Ялты ушел добровольцем на СВО

Несколько добровольцев «БАРС-Крым», включая первого заместителя главы Ялты Сергея Баннова и других сотрудников городской администрации, направились в зону специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщила мэр Янина Павленко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / yanina_pavlenko Фото: t.me / yanina_pavlenko

«Горжусь каждым и благодарю за важное и нужное решение. Отдельно — своего первого заместителя Сергея Александровича Баннова за то, что добровольно оставил кабинет в администрации ради непростой службы на передовой»,— написала госпожа Павленко.

Сергей Баннов работает в администрации Ялты с декабря 2021 года, изначально занимая должность помощника главы города. В январе 2022 года его назначили заместителем главы администрации, а с января 2023 года он исполняет обязанности первого заместителя главы администрации.

Анна Гречко