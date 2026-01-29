В Дагестане анонсировали гранты и доплаты педагогам

В Дагестане объявили о введении дополнительных региональных выплат для учителей. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

По данным властей, выпускники, которые устроятся в государственные и муниципальные школы, могут рассчитывать на получение грантов в размере 150 тыс. руб. Средства будут выплачиваться поэтапно: 50 тыс. при трудоустройстве и еще 100 тыс. руб. после второго года работы.

Кроме того, для учителей информатики, физики, математики, химии и биологии введут стимулирующие доплаты в размере 10% от оклада. Как следует из сообщения, анализ предметов для сдачи ЕГЭ и поступления в вузы показал дефицит кадров по этим направлениям среди дагестанских выпускников.

Глава Дагестана Сергей Меликов также поручил рассмотреть возможность материального стимулирования учителей начальных классов, у которых отмечено меньше часов и уровень зарплаты.

Константин Соловьев