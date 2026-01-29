Жителю Каменска-Уральского ужесточили наказание за истязания сына сожительницы

Свердловский областной суд ужесточил наказание 39-летнему жителю Каменска-Уральского Антону Лебедеву за истязания четырехлетнего сына своей сожительницы, сообщили в прокуратуре Свердловской области. В октябре суд в Каменске-Уральском назначил ему три года лишения свободы условно. После рассмотрения апелляционного представления прокуратуры приговор был изменен в облсуде: осужденный будет отбывать три года в исправительной колонии общего режима.

Уралец признан виновным по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и в материальной зависимости).

Суд установил, что Лебедев систематически избивал ребенка с августа по октябрь 2024 года — с сыном сожительницы он проживал в квартире дома на ул. Уральская. В сентябре того же года, будучи пьяным, он ударил мальчика рукой по голове, отчего тот упал и ударился головой о шкаф. В другой день он нанес удар ногой по ребенку, из-за чего он тоже упал и ударился.

В прокуратуре посчитали, что приговор Красногорского райсуда в Каменске-Уральском был вынесен с нарушением уголовного закона и мягкостью назначенного осужденному наказания. Так, отягчающим обстоятельством стал факт проживания совместно с несовершеннолетним лица, которое совершило преступление. Лебедев взят под стражу в зале суда.

Ирина Пичурина