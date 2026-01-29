На ремонт объектов культуры в Крыму направят более 940 млн рублей

Более 940 млн руб. выделено на ремонт 17 объектов культуры на территории Республики Крым. Как сообщает ТАСС, из них вводу в 2026 году подлежит 10 объектов.

Средства будут направлены на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Они предусмотрены программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», национальным проектом «Семья», Республиканской адресной инвестиционной программой и Планом капитального ремонта Республики Крым.

В этом году власти Республики Крым планируют завершить строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства на территории Симферополя и Дома культуры в Старом Крыму. В планах на 2026 год также отремонтировать или начать ремонт ряда сельских библиотек, клубов и домов культуры.

Алина Зорина