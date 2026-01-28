Главные новости за 28 января. Кавказ

В Ставропольском крае завершено строительство поликлинического подразделения Арзгирской районной больницы. Стоимость проекта составила 398 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Ставропольского края. Общая площадь здания — 3193,6 кв. м. Мощность — 342 посещения в смену.

Сотрудники МВД России по Карачаево-Черкесской Республике совместно с коллегами из регионального УФСБ выявили дополнительный эпизод преступной деятельности местного индивидуального предпринимателя. Помимо мошенничества (ч.4 ст. 159 УК РФ), его уличили в легализации 9,5 млн руб. госсубсидий (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по республике.

Около 9 тыс. домовладений догазифицированы в Ставропольском крае. За время действия президентской программы социальной догазификации в регионе заключено 11,1 тыс. договоров на подключение к газораспределительной сети. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз».

В Кабардино-Балкарии открылись четыре агротехнологических класса для 150 школьников, на оснащение которых в рамках федерального проекта выделили 12,1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

В Ставропольском крае в 2025 году число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), включая самозанятых, достигло 346 тыс. Это на 21% больше, чем годом ранее. В минэкономразвития региона подчеркнули, что по числу субъектов МСП край достиг исторического максимума.

Ленинский районный суд Ставрополя удовлетворил иск мастера спорта гражданина Ч. к Министерству физической культуры и спорта Ставропольского края. Суд установил факт проживания спортсмена на территории края с 31 января 2020 года и признал незаконным отказ министерства в выплате единовременной премии. Теперь ведомство обязано перечислить истцу 200 тыс. рублей за золотую медаль на престижных соревнованиях, сообщает Объединенная пресс-служба судов Ставрополья.