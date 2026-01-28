Главные новости за 28 января. Новороссийск

В ночь на 28 января над Черным морем силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА.

Два ветерана ВОВ из Армении получили звание «Почетный гражданин Новороссийска». Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Полиция Новороссийска проверяет информацию о жестоком обращении с животными. По сообщениям из соцсетей, в Новороссийске неизвестный якобы произвел отстрел более 30 бездомных собак.

В порту Новороссийска не пропустили партию клубники из Египта весом 9 т. В ней нашли карантинного вредителя — муху-горбатку.

У жителя Новороссийска конфисковали скутер в счет государства за пьяную езду.

По факту гибели мужчины в Черном море в районе Геленджика возбудили уголовное дело. В июле 2025 года пенсионер утонул при опрокидывании маломерного судна.

Арбитражный суд Краснодарского края 12 февраля рассмотрит иск Генпрокуратуры РФ в отношении компании-владельца двух цементных заводов в Новороссийске. Речь идет об ОАО «Новоросцемент» и ОАО «Верхнебаканский цементный завод».