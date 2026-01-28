«Газпром межрегионгаз Махачкала» сэкономил 188 млн кубометров газа за 12 месяцев

Дагестан сократил потери природного газа на 188 млн куб. м за 12 месяцев 2025 года, что составляет 9% от показателей аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

По информации ведомства, сэкономленный объем газа равен годовому потреблению ресурса крупными районами Дагестана — Кизилюртским или Дербентским.

«Нам удалось достичь значительного результата благодаря комплексной работе сразу по нескольким направлениям: реконструкции газовых сетей, выявлению и устранению несанкционированных подключений, внедрению современных цифровых решений. Все мероприятия направлены на повышения надежной и качественной поставки газа для наших потребителей»,— отметил генеральный директор «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ризван Мурадов.

Достигнутые показатели стали результатом одновременной работы по модернизации газопроводов, борьбе с незаконными врезками и использованию цифровых технологий.

Валентина Любашенко