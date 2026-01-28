Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жители Северной Осетии купили 200 тысяч билетов по Пушкинской карте за год

Молодежь Северной Осетии приобрела свыше 200 тыс. билетов по Пушкинской карте в 2025 году. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своих социальных сетях.

Фото: Предоставлено пресс-службой Камерного театра

Фото: Предоставлено пресс-службой Камерного театра

По информации руководителя региона, в настоящее время в регионе насчитывается более 56 тыс. держателей карты. Программа позволяет школьникам и студентам от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры и иные культурные события. К инициативе присоединились 33 учреждения культуры.

«Пушкинская карта дает отличную возможность расширять кругозор детей и молодёжи, приобщая их к культурной жизни»,— отметил Меняйло.

Программа действует в рамках национального проекта «Семья».

Валентина Любашенко

Новости компаний Все