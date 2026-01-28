Жители Северной Осетии купили 200 тысяч билетов по Пушкинской карте за год

Молодежь Северной Осетии приобрела свыше 200 тыс. билетов по Пушкинской карте в 2025 году. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своих социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой Камерного театра Фото: Предоставлено пресс-службой Камерного театра

По информации руководителя региона, в настоящее время в регионе насчитывается более 56 тыс. держателей карты. Программа позволяет школьникам и студентам от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры и иные культурные события. К инициативе присоединились 33 учреждения культуры.

«Пушкинская карта дает отличную возможность расширять кругозор детей и молодёжи, приобщая их к культурной жизни»,— отметил Меняйло.

Программа действует в рамках национального проекта «Семья».

Валентина Любашенко