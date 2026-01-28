Верховный суд КЧР смягчил приговор участникам интернет-мошенничества

Верховный суд Карачаево-Черкесской Республики смягчил наказание двум участникам преступного сообщества, которые систематически обманывали граждан через фальшивые объявления на интернет-площадках. Об этом сообщила республиканская объединенная пресс-служба судов.

Судебная коллегия по уголовным делам рассмотрела апелляции по делу двух фигурантов, которых Карачаевский городской суд признал виновными в участии в преступном сообществе, мошенничестве и отмывании денег. Одного из них осудили по 295 эпизодам обмана, второго — по 121 эпизоду.

Суд установил, что с мая 2017 года по июнь 2018 года обвиняемые входили в организованную группу под руководством В. Участники сообщества размещали ложные объявления о продаже товаров и услуг на сайтах Avito.ru и Youla.ru, чтобы похищать деньги у покупателей.

Первый подсудимый полностью признал вину и раскаялся, а второй обвиняемый отрицал причастность к преступлениям. Однако следствие доказало его участие в схеме.

Первоначально первый фигурант получил 4 года колонии строгого режима и год ограничения свободы, второй — 6 лет колонии общего режима и год ограничений.

Апелляционная инстанция учла наличие несовершеннолетнего ребенка у первого участника преступной группы как смягчающее обстоятельство и сократила ему срок до 3 лет 9 месяцев. Суд также отменил запрет на выезд за пределы муниципальных образований для обоих осужденных. Наказание второго подсудимого осталось без изменений.

Приговор вступил в законную силу.

Валентина Любашенко