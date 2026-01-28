На Ставрополье директор газовой компании получил штраф за игнорирование жителя

Прокуратура Железноводска по жалобе горожанина добилась административного наказания руководителя газоснабжающей организации, который не ответил на обращение о переносе газового оборудования в установленный законом срок.

Как сообщила пресс-служба ведомства, житель города направил в газовую компанию запрос по вопросу переноса газового оборудования. Однако организация нарушила требования законодательства и не предоставила ответ в течение 30 дней.

По результатам проверки прокуратуры директор компании привлечен к административной ответственности по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан). Размер штрафа составил 5 тыс. руб.

Валентина Любашенко