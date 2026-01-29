Топ-15 регионов по объему производства спирта в России в 2025 году

|
|Регион
|Объем производства (тыс. дал)
|Изменение за год (%)
|Кабардино-Балкария
|10510,8
|4,1
|Самарская область
|8078,4
|11,0
|Тульская область
|7727,7
|–16,6
|Северная Осетия
|7677
|–38,3
|Татарстан
|6499,9
|2,9
|Воронежская область
|4690,1
|46,1
|Пензенская область
|4345,4
|10,7
|Тамбовская область
|3997,1
|–8,4
|Орловская область
|3861,6
|–29,1
|Дагестан
|2865
|–27,7
|Башкирия
|2511,3
|7,1
|Новосибирская обасть
|1810,5
|–4,4
|Мордовия
|1789,1
|0,5
|Ставропольский край
|1722,1
|30,8
|Белгородская область
|1232,2
|–23,9
|Россия в целом
|76489,1
|–10,1