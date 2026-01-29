Топ-15 регионов по объему производства спирта в России в 2025 году

Регион Объем производства (тыс. дал) Изменение за год (%) Кабардино-Балкария 10510,8 4,1 Самарская область 8078,4 11,0 Тульская область 7727,7 –16,6 Северная Осетия 7677 –38,3 Татарстан 6499,9 2,9 Воронежская область 4690,1 46,1 Пензенская область 4345,4 10,7 Тамбовская область 3997,1 –8,4 Орловская область 3861,6 –29,1 Дагестан 2865 –27,7 Башкирия 2511,3 7,1 Новосибирская обасть 1810,5 –4,4 Мордовия 1789,1 0,5 Ставропольский край 1722,1 30,8 Белгородская область 1232,2 –23,9 Россия в целом 76489,1 –10,1