Житель Дагестана получил 4,5 года за шантаж на 5 млн рублей

Избербашский городской суд вынес приговор местному жителю, который вымогал 5 млн руб. за якобы причиненный ему «моральный ущерб». Мужчина воспринял комплименты своей бывшей супруге как личное оскорбление и решил наказать потерпевшего, потребовав деньги под угрозой насилия и огласки компромата.

Инцидент произошел в июле 2024 года в Избербаше, Дагестан. Осужденный узнал от экс-супруги, что некий мужчина ранее делал ей комплименты и проявлял внимание. Корыстный мотив подтолкнул его к преступлению: он привлек сообщника (его дело выделили отдельно) и заманил жертву в безлюдное место обманом. Там они применили физическое насилие, показали предмет, похожий на оружие, и потребовали 5 млн руб. как компенсацию за «моральный ущерб».

Сообщники заставили потерпевшего под запись на телефон «признать вину» и пообещать деньги. Они пригрозили распространить видео, нанести вред ему и его семье. Потерпевший работал публичной фигурой, опасался скандала и за близких, поэтому сначала заплатил 2,7 млн руб. Позже он обратился в полицию, что привело к аресту вымогателей.

Суд переквалифицировал обвинение с п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (особо тяжкое вымогательство группой лиц по сговору под угрозой огласки позорящих сведений и насилия, до 15 лет лишения свободы) на менее тяжкую статью. Учел смягчающие обстоятельства, степень опасности и все детали дела. Приговорил подсудимого к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима. Приговор не вступил в силу, возможна апелляция.

Правоохранители Дагестана активно борются с подобными преступлениями: по данным МВД по РД, в 2024–2025 годах выявили свыше 150 вымогательств, вернув жертвам более 300 млн руб. Корыстные мотивы составляют 70% случаев, часто с угрозами семье. Суды в регионе ужесточают практику: средний срок по ст. 163 вырос на 20% за год.

Станислав Маслаков