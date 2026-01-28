Серийный угонщик предстанет перед судом в Новороссийске

28-летний житель Крымского района пойдет под суд в Новороссийске за серию угонов автомобилей и краж. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Правоохранительные органы установили, что мужчина проник в незапертый автомобиль «Митсубиси», припаркованный в центре города во дворе одного из многоквартирных домов, после чего уехал на нем в Мысхако. Добравшись до места назначения, житель Крымского района украл из машины мобильный телефон владельца и его портмоне, а саму иномарку оставил на обочине дороги.

Позже следствие выяснило, что в Мысхако обвиняемый украл ноутбук из другого незапертого автомобиля, а также незаконно проник в иномарку «Шевроле». На ней он проехал несколько кварталов, затем оставил машину и скрылся в неизвестном направлении.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.

София Моисеенко