Мошенники представляются сотрудниками газовых компаний в Новороссийске

В Новороссийске участились факты мошеннических действий со стороны неизвестных лиц, которые представляются сотрудниками газовых организаций. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Новороссийскгоргаз».

В ресурсоснабжающей компании заявили, что неустановленные лица предлагают жителям города установку сигнализаторов загазованности, замену газового оборудования и проведение техобслуживания, не имея на это законных оснований. Мошенники представляются работниками АО «Новороссийскгоргаз» и других организаций, например, «Центральные газовые сети», без договорных отношений с указанными компаниями.

Жителей Новороссийска предостерегли от сотрудничества с неизвестными лицами, не имеющими допуск на проведение газоопасных работ.. Это может привести к аварийным ситуациям, утечкам, причинению вреда здоровью и жизни неопределенного круга лиц.

Кристина Мельникова