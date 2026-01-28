На Ставрополье чиновника наказали за недостоверные данные о дорогах
Прокуратура Лермонтова выявила нарушения в ведении учета автомобильных дорог общего пользования. Об итогах проверки сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Следователи установили, что городская администрация неправильно ведет учет дорог общего пользования. В государственной информационной системе размещены неточные данные о собственниках и владельцах уличных артерий.
Также муниципалитет не оценивал техническое состояние дорожного покрытия и не проводил классификацию транспортных магистралей по категориям. Эти нарушения препятствовали проведению мероприятий по поддержанию надлежащего состояния дорог.
Прокурор направил в администрацию представление об устранении нарушений. Документ рассмотрели и удовлетворили, недостатки устранили, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.
По постановлению прокурора начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Лермонтова привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 13.19.5 КоАП РФ (нарушение порядка размещения информации в системе контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов).