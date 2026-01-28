Новороссийцев предупредили о возможном отключении отопления и ГВС

Абоненты котельной на улице Героев Десантников, 47А в Новороссийске могут остаться без теплоснабжения и горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе АО «АТЭК».

По информации новороссийского филиала АО «АТЭК», возможное отключение может быть связано с отсутствием холодной воды и ее аварийно-низким уровнем в баках запаса. Перебои могут ощутить жители следующих адресов:

ул. Прямая, 31, 33

ул. Раевского, 62

ул. Героев Десантников, 47, 49, 51, 53, 55, 55А, 57, 59, 61, 61А, 65/1, 65/2, 65/3, 69, 71, 73, 73А, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91

пр. Дзержинского, 183, 185, 187, 189, 191, 195, 197, 199, 199А, 201, 203, 205, 205А, 205Б

ул. Куникова, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50А, 52, 54, 54А и др.

В перечень включили и социальные объекты — детский сад №49, 63, 65, школа №33.

В свою очередь, МУП «Водоканал» Новороссийска сообщил об отключении водоснабжения в зоны №11, 13, 14 и часть зоны №10в связи с неисправностью запорной арматуры на пересечении улиц Клары Цеткин и Чайковского. Ремонтные работы, как заявляют в ресурсоснабжающей организации, будут производиться ориентировочно до 19:30.

София Моисеенко