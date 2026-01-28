На проблемных участках дорог Новороссийска проведут ямочный ремонт

На улицах Новороссийска в первом квартале текущего года проведут ямочный ремонт, об этом оповестили в городском управлении дорог.

При наступлении благоприятных погодных условий на проблемных участках планируется принять временные меры. В приоритет дорожники поставили магистральные улицы и участки вблизи социальных объектов, а также дороги, где проходит общественный транспорт.

До конца первого квартала года просадку дорожного полотна ликвидируют на улице Судостальской. Для начала работ требуется завершить устранение утечки на участке. В этот же срок ямочный ремонт произведут на пересечении улицы Тобольской и Анапского шоссе в рамках гарантийных обязательств. Для проведения ремонтных работ на пересечении Анапского шоссе и улицы Луначарского разрабатывается смета для последующего определения подрядчика.

В управлении дорог Новороссийска сообщили, что в адрес администрации неоднократно поступали обращения от жителей по поводу состояния участков, относящихся к министерству транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Речь идет об улицах Красная в Раевской и Натухаевской, Новороссийском шоссе в Гайдуке и других дорогах. Также сообщения от горожан касались участка дороги на выезде из Новороссийска в сторону Краснодара — он находится в распоряжении федерального ведомства. Меры по ремонту дорожного полотна планируется принять в течение первого и второго квартала этого года.

София Моисеенко