Суд отклонил жалобу «Новошипа» на штраф за невыплату дивидендов

Арбитражный суд Краснодарского края отклонил требование ПАО «Новороссийское морское пароходство» («Новошип») об отмене штрафа в 500 тыс. руб., назначенного Центробанком за невыплату дивидендов акционеру в установленные сроки. Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

ПАО «Новошип» — крупнейшая российская судоходная компания на Черном море, зарегистрирована в Новороссийске. По последним данным, 98,28% акций компании принадлежит ПАО «Совкомфлот». По информации «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал — 315,6 млн руб. Чистая прибыль по итогам 2024 года составила 6,3 млрд руб.

Южное главное управление Банка России 11 августа 2025 года оштрафовало пароходство по статье 15.20 КоАП РФ за воспрепятствование осуществлению прав, удостоверенных ценными бумагами. Основанием послужила невыплата компанией дивидендов по акциям за 2023 год и девять месяцев 2024 года зарегистрированному акционеру Игорю Запорожцеву.

«Новошип» настаивал на замене штрафа предупреждением, утверждая, что не умышленно нарушал обязательства по выплате дивидендов. Компания перечислила акционеру 555, 5 тыс. руб. 5 августа 2025 года после получения предписания регулятора.

Суд установил, что акционер является гражданином России, поскольку имеет российский заграничный паспорт, выданный МИД 24 февраля 2022 года. Это означает, что на него не распространяются ограничения по выплате дивидендов иностранным кредиторам из недружественных государств, установленные указом президента №95.

Судебная инстанция пришла к выводу, что устранение нарушения не исключает факта причинения акционеру имущественного ущерба из-за несвоевременной невыплаты дивидендов, а значит основания для замены штрафа предупреждением отсутствуют. Суд признал наказание соразмерным характеру и тяжести правонарушения.

Наталья Решетняк