Экспорт подсолнечного масла в Иран из портов Краснодарского края увеличился в 7 раз

Объем поставок подсолнечного масла в Иран из портов, расположенных в Краснодарском крае, вырос в семь раз по итогам 2025 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Новороссийского филиала, экспорт подсолнечного масла в Иран увеличился с 33 тыс. т до 252 тыс. т. Существенный рост показателей зафиксировали и на сирийском направлении, где объем отгрузок достиг 12,97 тыс. т. В 2024 году он был втрое ниже.

В сегменте рапсового масла специалисты также отмечают положительную динамику. Экспорт продукции вырос более чем в полтора раза и достиг 106,4 тыс. т в 2025 году. Наибольший объем был поставлен в Китай — 76,6 тыс. т, еще 19,2 тыс. т рапсового масла экспортировали в Тунис.

Краснодарский край поддерживает стабильное партнерство с Индией, Турцией и Египтом, странами Ближнего Востока и Персидского залива, отмечают в Новороссийском филиале ФГБУ «ЦОК АПК».

Все партии продукции перед транспортировкой проходят обязательный контроль специалистов. В лабораториях продукция проходит проверку на содержание остаточных пестицидов, тяжелых металлов и других веществ. Эксперты анализируют наличие ГМО и физико-химические показатели, после чего оформляют комплект сопроводительных документов, необходимых для отправки.

София Моисеенко