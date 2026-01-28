Прокуратура отозвала разрешение на строительство автомойки на Ставрополье

Прокуратура Ставропольского края отозвала незаконно выданное разрешение на строительство автомойки в Апанасенковском округе. Об этом сообщила пресс-служба краевого ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

При проверке соблюдения градостроительного законодательства выяснилось, что местная администрация нарушила требования при выдаче документов юридическому лицу. Предприниматель планировал построить здание на участке площадью более 800 кв. м.

Однако в разрешительной документации отсутствовали ключевые параметры объекта недвижимости, которые влияют на соответствие градостроительным, санитарным и пожарным нормам для автомоек.

«В результате разрешение на строительство было отозвано»,— сообщили в прокуратуре региона.

Валентина Любашенко