Для детей-сирот закупят 43 квартиры в Новороссийске

Власти Новороссийска приобретут 43 квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом заявил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мэр Новороссийска сообщил, что министерство труда и социального развития Краснодарского края распределило субвенцию на приобретение жилья для детей-сирот на 2026 год. За последние четыре года, по словам Андрея Кравченко, льготной категории граждан предоставили 261 квартиру. Выдача жилых помещений осуществляется в рамках госпрограммы "Дети Кубани".

Согласно сведениям единой информационной системы "Закупки", в июле 2025 года (последние опубликованные тендеры) администрация Новороссийска закупила пять квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Цена каждой приобретенной квартиры, как указывается в опубликованных тендерах, составляла 6,5 млн руб. На летнюю закупку жилых помещений деньги выделялись из муниципального бюджета.

София Моисеенко