Суд рассмотрит иск к владельцу двух цементных заводов Новороссийска от Генпрокуратуры

12 февраля Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит исковое заявление Генеральной прокуратуры РФ в отношении компании-владельца Верхнебаканского цементного завода и Новоросцемента АО «Актуальные инвестиции». Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на судебные документы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Иск в краевой арбитражный суд был подан заместителем генпрокурора России 27 января, суть претензии в натоящее время не раскрывается. Известно, что ответчиками по делу также выступят кипрские компании с ограниченной ответственностью «Чевре Инвестментс Лимитед» и «Нортокс Инвестменс Лимитед». Суд принял предварительные обеспечительные меры в отношении организаций.

Третьими лицами выступают Росимущество, АО «Газметаллпроект», ОАО «Новоросцемент», ОАО «Верхнебаканский цементный завод» и Федеральная антимонопольная служба.

АО «Актуальные инвестиции» владеет Верхнебаканским цементным заводом с мая 2020 года, до этого предприятие принадлежало компании «Нортокс Инвестменс Лимитед». Верхнебаканский цемзавод является одним из крупнейших производителей цемента в ЮФО.

ОАО «Новоросцемент», в состав которого входят предприятия «Первомайский», «Октябрь» и «Пролетарий», входит в число крупнейших производителей цемента в России. Оба цементных завода входят в группу компаний «Газметаллпроект».

Кристина Мельникова