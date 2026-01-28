Кубань заняла пятое место среди регионов РФ по объему ипотечного кредитования в декабре

Краснодарский край по итогам декабря 2025 года занял пятое место среди российских регионов по объему ипотечного кредитования. Банки выдали в регионе около 6 тыс. ипотечных кредитов на 29,4 млрд руб., что на 42 и 44% соответственно превышает показатели ноября, следует из данных Объединенного кредитного бюро.

В первую пятерку регионов по объему выданной ипотеки также вошли Москва (91,9 млрд руб.), Московская область (58,2 млрд руб.), Санкт-Петербург (51,6 млрд руб.) и Татарстан (29,4 млрд руб.). Средний размер ипотечного кредита в Краснодарском крае составил 4,9 млн руб., средний срок — 316 месяцев.

Самые крупные средние ипотечные кредиты в декабре получили жители Москвы — 7,4 млн руб., Московской области — 6,2 млн руб. и Санкт-Петербурга — 6 млн руб. Самый продолжительный средний срок кредитования зафиксирован в Северной Осетии — 327 месяцев, самый короткий — в Чукотском автономном округе (238 месяцев).

В целом по стране в декабре был зафиксирован максимальный за год всплеск ипотечного кредитования. Банки выдали 162,8 тыс. кредитов на 776,8 млрд руб., что на 47 и 53% больше, чем месяцем ранее. На новостройки пришлось 50% выданных кредитов и 61% их объема, на вторичное жилье — 50 и 39% соответственно. Годом ранее доля новостроек была выше — 53% по количеству и 69% по объему.

Средний размер ипотечного кредита в декабре достиг исторического максимума — 4,8 млн руб. При этом средний чек по новостройкам составил 5,7 млн руб., по вторичному жилью — 3,7 млн руб. Средний срок ипотеки вырос до максимального значения в 2025 году — 285 месяцев, или 23 года 9 месяцев. Для нового жилья этот показатель достиг 27 лет 2 месяцев, для вторичного — 21 года 2 месяцев.

По итогам четвертого квартала 2025 года банки выдали 384 тыс. ипотечных кредитов на 1,8 трлн руб., что на 45 и 54% больше, чем в третьем квартале. В годовом выражении рост составил 80% по количеству и 106% по объему. Всего за 2025 год россияне получили 996,1 тыс. ипотечных кредитов на 4,4 трлн руб., что на 14 и 9% меньше показателей 2024 года.

Генеральный директор ОКБ Михаил Алексин связывает декабрьский рост ипотечного кредитования со смягчением денежно-кредитной политики и реализацией отложенного спроса. По его словам, часть заемщиков в 2024–2025 годах предпочитала накапливать средства, а после окончания сроков вкладов направила сбережения на покупку жилья. Дополнительным фактором стал повышенный интерес к льготным программам на фоне сообщений об изменении с февраля 2026 года условий семейной ипотеки.

Вячеслав Рыжков