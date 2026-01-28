По итогам 2025 года инфляция на Кубани составила 5,5%

Инфляция в Краснодарском крае по итогам 2025 года составила 5,5%, что стало минимальным годовым показателем для региона за последние пять лет. В декабре рост потребительских цен замедлился до 0,2% к ноябрю, оказавшись ниже темпов предыдущих месяцев: услуги и продукты питания незначительно подорожали, тогда как непродовольственные товары подешевели, сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Динамика цен в конце года складывалась разнонаправленно. Так, в декабре подорожали огурцы, которые большую часть года дешевели,— рост затрат тепличных хозяйств на обогрев и освещение совпал с сезонным фактором. Увеличилась стоимость яиц на фоне предновогоднего спроса, при этом месячный прирост цен на них оказался минимальным за последние 12 лет. Седьмой месяц подряд снижались цены на сахар, чему способствовало высокое предложение после рекордного урожая сахарной свеклы. Подешевело и сливочное масло — за счет роста производства молока и расширения предложения на рынке.

В декабре также снизились цены на бензин на фоне восстановления выпуска нефтепродуктов. Укрепление рубля привело к удешевлению смартфонов и зарубежных туристических поездок, прежде всего в страны Закавказья и Египет.

Как отметил заместитель начальника экономического управления Южного ГУ Банка России Петр Воронин, годовая инфляция в регионе заметно замедлилась по сравнению с 2024 годом, когда она составляла 9,5%. По его словам, это свидетельствует о сдерживающем эффекте ключевой ставки на спрос и ценовую динамику, однако инфляция пока остается выше целевого уровня вблизи 4%. В Банке России ожидают, что в 2026 году рост цен замедлится до 4–5% и в дальнейшем стабилизируется около целевого ориентира.

Вячеслав Рыжков