Минприроды Кубани подтвердило обитание волков в заповеднике «Утриш»

В природном заповеднике «Утриш» обитают хищники, эту информацию подтвердили в Министерстве природных ресурсов Краснодарского края после появления соответствующих обращений от граждан в социальных сетях. Об этом сообщает новостной портал «Город».

По данным Минприроды Краснодарского края, в границах заповедника действительно обитает волчья стая. Хищники могут приближаться к населенным пунктам в поиске пропитания, в частности — легкодоступных кормов. К ним относятся несанкционированные свалки, а также безнадзорные животные.

В ведомстве призвали соблюдать осторожность при посещении лесных территорий. Согласно сведениям госмониторинга численности охотничьих ресурсов, в 2025 году численность волков на Кубани превысила 1 тыс. особей. Каждый год при охоте добывают порядка 200 волков.

Кристина Мельникова