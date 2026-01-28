Военно-морская база проведет учения в Новороссийске

29 января в порту Новороссийска пройдут учения военно-морской базы с применением стрельб. Об этом уведомили в пресс-службе администрации города.

Фото: пресс-служба Росморречфлота

Учения НВМБ будут проводиться в период с 21:00 до 23:00 часов. В ходе тренировочных мероприятий военно-морская база отработает практические действия по отражению беспилотников и безэкипажных катеров. Стрельбы, по данным мэрии Новороссийска, будут выполняться из артиллерийской установки с молов военной гавани.

Во время проведения учений в акватории порта запрещается движение всех видов плавательных средств и маломерных судов.

София Моисеенко