Ставропольский край перевыполнил план АПК-экспорта на 3,6%

Заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Артём Ильин сообщил, что регион в 2025 году отправил на экспорт продукции агропромышленного комплекса $565,6 млн. Эта цифра превысила плановый показатель Минсельхоза России в $546 млн более чем на 3%, или $19,6 млн. Фактический объем составил 929,6 тыс. тонн товаров, что агенты регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» полностью реализовали в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в региональном минсельхозе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства СК Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства СК

Зерновая продукция заняла основную долю — 520,3 тыс. тонн из общего объема. Мясная и молочная продукция добавила 108,4 тыс. тонн, пищевая и перерабатывающая промышленность — 151,8 тыс. тонн. Масложировая отрасль поставила 59 тыс. тонн, а прочая продукция АПК — 90,1 тыс. тонн. Губернатор Владимир Владимиров лично поручил властям вести системную работу по наращиванию экспорта, и это дало результат: регион не только выполнил, но и перевыполнил свои планы.

Причины успеха кроются в активной работе по новым рынкам — Саудовская Аравия, Грузия, Армения, Азербайджан, Ирак, Туркмения, ОАЭ и Китай стали ключевыми направлениями. Регион модернизировал логистику, создал экспортные кластеры и подписал 17 новых соглашений с партнерами в 2025 году. Производители расширили ассортимент: добавили сливочное и подсолнечное масло, маргарин, хлеб, пиво, шоколад. В 2025 году поставки в Грузию выросли на 26% до $38 млн, а общий экспорт края увеличился благодаря зерну, муке, маслу и кондитерским изделиям.

Паспорт регионального проекта ставит цель в $938,1 млн к 2030 году, а план на 2025-й составлял $641,1 млн. Ставропольский край опережает динамику СКФО, где планируют поднять экспорт АПК до $1,3 млрд к 2030 году. Власти фокусируются на инфраструктуре и кооперации, что позволяет производителям быстро доставлять товары за рубеж.

Станислав Маслаков